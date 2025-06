SABATO A ROMA CORTEO PER GAZA CON SCHLEIN, DE LUCA, CONTE E FICO

Sarà la manifestazione di sabato 7 Giugno, a Roma, per sostenere le ragioni della Palestina, l’occasione per un disgelo tra il Presidente De Luca e la Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein ? E, se nel corteo, il Governatore della Campania dovesse trovare al fianco di Giuseppe Conte e di Roberto Fico stringerà, anche a loro, la mano ? I riflettori della politica regionale sono fissati su Roma, sulla manifestazione di Piazza, ma anche sull’esito dei Referendum che domenica 8 e lunedi’ 9 Giugno chiameranno, in sostanza, il popolo del centro sinistra alle urne per provare a dare una spallata al Governo Meloni.

Intanto De Luca, anche ieri, ha continuato a sparare a pallettoni sulla coalizione di centro sinistra ed, in modo particolare, sul nome del candidato in pectore alla Presidenza della Regione Campania, Roberto Fico. Certo, non è un metodo efficace per stemperare gli animi ma il Governatore della Campania deve, pur sempre, mantenere alto il morale delle sue truppe. Almeno fino a quando non saranno chiari i contenuti dell’accordo con il Pd ed il Movimento 5 Stelle.