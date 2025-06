MARTINO D’ONOFRIO: “A BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA PER INCONTRARE IL MONDO DELLA SCUOLA”

“Che cos’è una bella giornata? Quando si sta con i giovani e ascoltare i loro sogni per il futuro e la loro voglia di fare. Oggi mattinata piena ed entusiasmante. Sono stato al liceo Glorioso di Montecorvino per la festa di fine anno dei maturandi e poi al Besta di Battipaglia per il premio “valorizzazione delle eccellenze”.

Lo scrive il Consigliere Provinciale con delega alla Scuola Martino D’Onofrio.

Torno a casa felice perché sento che il futuro è in buone mani. Una scuola solida e i nostri giovani vogliosi e operativi. Viva la scuola