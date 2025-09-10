CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI BOCCIA IL NUOVO DIRETTORE DEL RUGGI D’ARAGONA

In occasione della conferenza stampa tenutasi ieri, il nuovo direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona, dr.Ciro Verdoliva, ha annunciato la realizzazione del nuovo ospedale SanLeonardo, che si candida ad essere una eccellenza in ambito nazionale ed internazionale.

“Una prospettiva di assoluta rilevanza, che salutiamo con favore – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – per realizzare la quale il nuovo complesso ospedaliero dovrà esprimere tutte le sue identità: quella assistenziale, quella territoriale e quella universitaria. Una mission alla quale dovranno concorre le esigenze e i fabbisogni delle comunità territoriali rappresentate, come quella di Cava de Tirreni con l’Ospedale Santa Maria dell’Olmo, di Mercato San Severino, con il Curteri, e del polo universitario, da cui dipendono la ricerca e la formazione scientifica. Il Comune de Tirreni, insieme alle altre parti interessate, intende ribadire con forza la propria centralità nel nuovo progetto, che non può prescindere dai parametri della prossimità e dall’appropriatezza dell’assistenza sanitaria. Principi che a suo tempo ispirarono la scelta di Cava de Tirreni di uscire dall’ASL e partecipare alla costituzione dell’Azienda Ospedaliera. Chiediamo pertanto che il dr.Verdoliva, ai quali vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, di farsi carico di tali ragioni, avviando subito un un tavolo di lavoro operativo allargato alle rappresentanze istituzionali”.