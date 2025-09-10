COMUNE DI SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE: “PIU’ SICUREZZA PER LE NOSTRE SCUOLE”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Più sicurezza per le scuole di Sarno grazie a un finanziamento di 71.000 euro. Le risorse, ottenute attraverso l’avviso Regionale Campania FESR 2021/2027, saranno destinate all’Istituto Comprensivo “Giovanni Amendola” a Lavorate e all’IPSS “Cuomo – Milone per le verifiche di vulnerabilità statica e sismica sugli edifici scolastici.

L’obiettivo è rendere gli edifici scolastici più moderni e resilienti, riducendo i rischi legati a terremoti ed altre emergenze naturali, così da garantire ambienti sicuri per studenti e docenti.

“Questo finanziamento – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante – rappresenta un ulteriore passo avanti per la nostra città ed è la conferma del nostro lavoro costante e responsabile. È il risultato di una programmazione attenta, di una progettazione seria e della capacità della nostra amministrazione di trasformare le opportunità in risultati concreti per il futuro di Sarno”.

