L’EX ASSESSORE REGIONALE NUGNES ADERISCE ALLA LEGA DI MATTEO SALVINI

Sabato 13 settembre, alle ore 11:00, presso la sede del coordinamento provinciale della Lega (via Cesare Battisti n. 5, Caserta), sarà ufficializzata l’adesione al partito da parte dell’ex assessore regionale all’Agricoltura, Daniela Nugnes.
Alla conferenza stampa prenderanno parte il coordinatore regionale, on. Gianpiero Zinzi, e i vice coordinatori provinciali Fernando Brogna e Stefano Giaquinto.
