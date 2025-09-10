REGIONALI IN CAMPANIA. SONDAGGIO YOUTREND: CENTROSINISTRA 45%, CENTRODESTRA 21%. INDECISI AL 35%

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Secondo un sondaggio, pubblicato nei giorni scorsi dal sito Youtrend, per le Regionali in Campania c’è un nettissimo vantaggio del centro sinistra, quotato al 45% dei consensi, che doppia e va oltre il centro destra per il quale vi è una intenzione di voto del 21%. Il 35% degli elettori contattati, pero’, non ha ancora una opinione precisa, considerato che, al momento, in campo, c’è solo il nome del candidato del centro sinistra Roberto Fico. Il gap tra centro sinistra e centro destra, in ogni caso, resta notevole e difficile da colmare, considerato che la campagna elettorale vera e proprio non avrà una durata superiore ai 40 giorni.

Related Posts

Settembre 10, 2025

L’EX ASSESSORE REGIONALE NUGNES ADERISCE ALLA LEGA DI MATTEO SALVINI

Settembre 10, 2025

MATTEO SALVINI: “REGIONALI, SPERO CHE OGGI SI DECIDANO TUTTI I CANDIDATI CENTRO DESTRA”

Settembre 10, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. ROTONDI (DC): “SPERO CHE ARRIVI PRESTO NOME CENTRO DESTRA”