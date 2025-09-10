REGIONALI IN CAMPANIA. SONDAGGIO YOUTREND: CENTROSINISTRA 45%, CENTRODESTRA 21%. INDECISI AL 35%

Secondo un sondaggio, pubblicato nei giorni scorsi dal sito Youtrend, per le Regionali in Campania c’è un nettissimo vantaggio del centro sinistra, quotato al 45% dei consensi, che doppia e va oltre il centro destra per il quale vi è una intenzione di voto del 21%. Il 35% degli elettori contattati, pero’, non ha ancora una opinione precisa, considerato che, al momento, in campo, c’è solo il nome del candidato del centro sinistra Roberto Fico. Il gap tra centro sinistra e centro destra, in ogni caso, resta notevole e difficile da colmare, considerato che la campagna elettorale vera e proprio non avrà una durata superiore ai 40 giorni.

