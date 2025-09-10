SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AVANTI CON LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA”

“In Via Toria e Via Santa Maria delle Grazie, dopo avere realizzato la nuova rete idrica, si sta procedendo al rifacimento delle pavimentazioni stradali.
Gia’ completato a Via Toria il nuovo manto in asfalto, ma nei prossimi giorni si completera’ il lavoro con la segnaletica stradale (anche area esterna Cimitero).”
Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio. 

In via Santa Maria delle Grazie si riposa la pavimentazione in pietrini ed il lavoro e’ a buon punto. In questo modo si riqualifica interamente anche questa importante strada.
Approfittando, dunque, della realizzazione della nuova rete idrica, che apportera’ tanti vantaggi ai cittadini, in termini di portata e pressione idrica, stiamo realizzando un vero e proprio restiling e messa in sicurezza di Via Toria e Via Santa Maria delle Grazie.
Ringrazio per l’ impegno profuso l’ Assessore ai Lavori Pubblici e ViceSindaco Rosanna Ruggiero e tutto l’ Ufficio Lavori Pubblici.
Chiediamo ai cittadini ancora qualche giorno di pazienza e ringraziamo per la collaborazione.

