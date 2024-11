CAVA DE’ TIRRENI. ITALO CIRIELLI (FDI): “VIA ARTI E MESTIERI IN UNA SITUAZIONE DI DEGRADO ED ABBANDONO”

“La situazione di via Arti e Mestieri, che versa in condizioni di degrado e pericolosità a soli due anni dall’ultimo intervento di asfaltatura, ha raggiunto livelli di criticità inaccettabili. Buche e crepe rendono impraticabile e rischiosa questa strada fondamentale per il collegamento tra la frazione di Santa Lucia e il centro cittadino e percorsa quotidianamente da centinaia di cittadini, sia automobilisti che pedoni.”

Lo scrive, in una nota, il Capogruppo di Fdi in Consiglio Comunale Italo Cirielli.

In risposta a questa emergenza, presenteremo un’interrogazione consiliare per richiedere un intervento urgente e strutturale che vada oltre le riparazioni superficiali. Riteniamo necessario un rifacimento completo della strada per garantirne la stabilità e la sicurezza

duratura. Inoltre, chiediamo l’installazione di marciapiedi, essenziali per assicurare il passaggio sicuro dei pedoni che utilizzano quotidianamente questa via, esponendosi attualmente a notevoli rischi. Sollecitiamo l’Amministrazione comunale a intervenire con tempestività e senso di responsabilità, ponendo come priorità la sicurezza di tutti i cittadini, automobilisti e pedoni inclusi. Il rispetto e la cura delle infrastrutture rappresentano un impegno imprescindibile per la qualità della vita nella nostra comunità.