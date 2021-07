CENTRO DESTRA, COMUNALI 2021.TRATTATIVE FERME MA SI ATTENDE L’OK DI FORZA ITALIA

Tutto fermo nel centro destra campano, a distanza di una settimana dalla riunione, nel corso della quale erano stati indicati i nomi dei candidati sindaco per i Comuni di Salerno, Caserta e Benevento. Tutto bene per Lega e Fratelli ma Forza Italia, con il Coordinatore Regionale De Siano, aveva chiesto qualche giornata per ottenere l’ok da parte dei vertici nazionali. Di giornate, a dire il vero, ne sono passate ben 7 ma dell’ok definitivo di Forza Italia sui nomi di Michele Sarno (Salerno), Gianpiero Zinzi (Caserta) e Rosetta De Stasio (Benevento), al momento non vi è traccia. L’impressione è che Forza Italia voglia prendere tempo per definire anche le candidature nei comuni che non sono capoluogo di provincia ma con una popolazione superiore ai 15mila abitanti. In Provincia di Salerno la richiesta del partito degli azzurri riguardava il Comune di Battipaglia con il nome di Fernando Zara.

