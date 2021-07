NOCERA SUPERIORE. ACCORDO TRA COMUNE E CISL FUNZIONE PUBBLICA

La Cisl Fp di Salerno attraverso il segretario provinciale degli enti locali Mino Amatruda ed il coordinatore di lavoratori degli enti locali dell’Agro ed Rsu al comune di Nocera Superiore, Vincenzo Vicidomini, ha sottoscritto l’ipotesi di accordo per il reparto delle risorse decentrate riferite all’anno 2021 presso il comune di Nocera Superiore.

Previsto l’incremento delle indennità ex rischio e disagio per tutti i dipendenti raddoppiando quasi la quota giornaliera per gli operai ed aumentando le indennità di disagio per il resto del personale di circa il 30 per cento su base giornaliera. Finanziate anche le nuove progressioni orizzontali.