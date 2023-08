CILENTO. ALTI E BASSI NEL TURISMO, VALIANTE LANCIA L’IDEA DI UNA ASSEMBLEA GENERALE

E’ stata, di sicuro, una stagione particolare per il turismo nel Cilento: alti e bassi, molte polemiche per i prezzi alti e per la mancanza di servizi ed infrastruttura, una estate – che avvia a concludersi – che deve essere analizzata anche per quello che potrebbe accadere in futuro. Ed a lanciare una proposta al Presidente del Parco Nazionale del Cilento Pino Coccorullo, è l’ex parlamentare Simone Valiante.

“Questa sera ho sentito al telefono l’amico Pino Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento.

Gli ho suggerito” scrive Valiante “dopo l’estate di organizzare una riflessione a più voci, stati generali del turismo con imprese, politica, stakeholders, cittadini. Io parteciperò volentieri da cittadino, come spero che possano fare in tanti, per riflettere insieme su obiettivi, direzione di marcia, cose buone fatte, errori. In una regione dei monologhi, una riflessione a più voci credo sia necessaria. Penso che lo farà. È un ragazzo umile che sa confrontarsi. Abbiamo una delle terre più belle del mondo, ma quello è un dono di Dio.”