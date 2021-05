COMUNALI 2021 A NAPOLI. IL M5S VUOLE LA STESSA ALLEANZA DEL CONTE BIS

Il percorso che abbiamo portato avanti con le forze politiche nel Governo Conte 2 è lo stesso che dobbiamo continuare a percorrere in vista delle comunali non solo a Napoli, ma in tutte le altre grandi città al voto. Vogliamo dare continuità al lavoro svolto a livello nazionale con le forze politiche del centrosinistra anche a livello locale, come abbiamo già sperimentato, con ottimi risultati, a Caivano, Giugliano e Pomigliano d’Arco. Insieme stiamo lavorando sui temi e costruendo un progetto. Con il Governo da tempo siamo impegnati a trovare una soluzione per fare uscire Napoli e altre città in stato di default dalla crisi debitoria in cui versano”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile regionale per i rapporti interni Luigi Iovino, nel corso della trasmissione Mattina 9.

“Il candidato sindaco di Napoli – ha proseguito Iovino – dovrà dimostrare di incarnare gli ideali e i valori del nostro percorso politico e di interpretare il programma che stiamo stilando, che è anche frutto di anni di battaglie in città del Movimento 5 Stelle. Puntiamo a investire sui giovani, partendo dalla garanzia del diritto allo studio ma anche di un futuro occupazionale per chi studia e si forma a Napoli. Dobbiamo fare squadra con il mondo dell’imprenditoria, potenziare il trasporto pubblico, completare le opere rimaste al palo, riprogettare il verde urbano e migliorare l’attrattività turistica, vera risorsa del nostro capoluogo”.