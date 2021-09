COMUNALI 2021. E’ IL MOMENTO DI GIORGIA MELONI IN CAMPO A SALERNO E BATTIPAGLIA

Giorgia Meloni arriva in Provincia di Salerno e lo fa per sostenere la campagna elettorale di Fratelli d’Italia nei principali comuni del salernitano: l’appuntamento è nella giornata di domani, 15 settembre, con due tappe per la leader di FDI, unico partito che, negli ultimi mesi, continua a crescere nei consensi dei sondaggi politici. Si parte con Battipaglia e con un aperitivo, insieme al candidato sindaco di Fdi Ugo Tozzi: l’appuntamento è per le 13:00 nei pressi del comune del centro della Piana del Sele. Da Battipaglia tappa, poi, quella considerata anche piu’ importante, a Salerno, per un comizio in Piazza Portanova, a partire dalle 15:30. Giorgia Meloni, accompagnata dai parlamentari salernitani Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone, torna in Provincia di Salerno dopo la presenza dello scorso anno, proprio in concomitanza delle elezioni regionali 2020.

