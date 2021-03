COMUNALI 2021. IL M5S ATTENDE IL NUOVO BRAND? ECCO I NOMI PER SALERNO, EBOLI E BATTIPAGLIA

C’è tempo ? Forse, ma sicuramente ce ne vorrà per il Movimento 5 Stelle che, almeno in Provincia di Salerno, guarda con attenzione alle prossime elezioni comunali del 2021, pur sapendo che la sfida sarà giocata con il nuovo logo e con il rinnovato partito dall’atteso ingresso di Giuseppe Conte. Per semplificarla al massimo: il simbolo presente alle prossime elezioni comunali sarà quello di Verso Italia 2050, il nuovo partito movimento la cui nascita è attesa nelle prossime settimane. Ma cosa accadrà in Provincia di Salerno ?

A Salerno città sono in corso diverse interlocuzioni da parte di alcuni esponenti del MS5. Difficile, in questo momento, che si decida per una corsa in solitaria, probabile che, sulla base di un programma e di alcuni punti essenziali, si decida per una alleanza. Il nome di Michele Tedesco non dispiace ma bisognerà verificare anche chi farà parte della sua coalizione.

A Battipaglia il nome che circola, con insistenza, è quello di Enrico Farina, già candidato alle ultime elezioni regionali, da sempre impegnato in numerose battaglia politiche proprio nel centro della Piana del Sele. Italia 2050 ed alcune liste civiche ? Pare questo lo schema da utilizzare per le prossime elezioni comunali di Battipaglia.

Ad Eboli, invece, tutto è nelle mani del parlamentare della zona Cosimo Adelizzi che, con prudenza, ha avviato un primo giro di consultazioni con gli esponenti locali del M5S. Anche per il Comune di Eboli non è da escludere una corsa in solitaria del nuovo Movimento 5 Stelle.

