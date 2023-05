COMUNALI 2023. NICOLA LANDOLFI: “IL PD E’ IN BUONA SALUTE IN PROVINCIA DI SALERNO”

I dati che giungono al termine della giornata elettorale dai 20 comuni della Provincia di Salerno, impegnati con il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, sono confortanti per il Partito Democratico e per il centro sinistra. Lo conferma il dirigente del Pd Nicola Landolfi.

“Il dato generale” dichiara Nicola Landolfi ” che sconforta è l’astensionismo, vero rischio per la democrazia nel nostro paese. In provincia di Salerno il Pd o, comunque, il centrosinistra hanno vinto praticamente ovunque, tranne che a Scafati. È il segno di una buona salute del Pd in provincia di Salerno.”