SCAFATI, COMUNALI 2023. BALLOTTAGGIO ALIBERTI-SCARLATO, FLOP DI SALVATI (FDI)

Alla fine saranno necessari altri 15 giorni di campagna elettorale per il Comune di Scafati dove nessuno dei candidati in campo è riuscito a superare la fatidica soglia del 50%: si ferma al 40% l’ex Sindaco Pasquale Aliberti, seguito, con il 28% da Corrado Scarlato. Raggiunge, invece, il 15% Michele Grimaldi, il candidato sindaco di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che ha visto arrivare a Scafati sia Giuseppe Conte che di Elly Schlein. Malissimo – appena l’8% raggiunto con la lista di Fratelli d’Italia ed alcune civiche – per il sindaco uscente Cristoforo Salvati, sfiduciato dalla sua maggioranza e, nonostante questo, convinto ad affrontare un’altra campagna elettorale che assume per lui e per la sua coalizione un sapore molto amaro.

