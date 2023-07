COMUNALI 2024. IL CENTRO DESTRA LITIGA OVUNQUE: SARNO, NOCERA SUPERIORE E CAPACCIO

Il braccio di ferro è appena iniziato ma è destinato a durare: i partiti del centro destra della Provincia di Salerno, in vista delle prossime amministrative della primavera del 2024, stanno già litigando in un clima caldo, che lo diventerà ancora di piu’ nei prossimi mesi. A Nocera Superiore FDI ha convocato e celebrato le Primarie di partito, per la scelta del candidato sindaco, senza neppure invitare gli alleati per una tornata elettorale che avrebbe potuto coinvolgere l’intero centro destra. A Sarno, invece, Forza Italia, adesso, invita gli alleati a partecipare alle primarie di coalizione per scegliere il candidato sindaco unitario che, al momento, non esiste. A Capaccio, invece, il dibattito non è neppure iniziato, nonostante sia uno dei comuni piu’ importanti, sotto il profilo politico, dell’intera provincia di Salerno.

