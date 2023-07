CAPACCIO, COMUNALI 2024. ALFIERI TIENE TUTTI CON IL FIATO SOSPESO: COMUNALI O PROVINCIALI ?

Franco Alfieri non ha ancora, ufficialmente, sciolto la riserva: sarà candidato, per il secondo mandato, alla carica di Sindaco di Capaccio o, invece, proseguirà la sua avventura a Palazzo Sant’Agostino, candidandosi alla Presidenza della Provincia di Salerno. Tutta la maggioranza dell’attuale primo cittadino di Capaccio resta con il fiato sospeso e, probabilmente, sarà un’attesa molto lunga, considerati i tempi di approvazione della nuova Legge Elettorale per le Province. E, nel caso di candidatura alla carica di Presidente della Provincia, chi sarà il candidato di Alfieri alle prossime comunali del 2024 a Capaccio ? Ah, saperlo…

