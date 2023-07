ATTILIO PIERRO, DALL’AULA DI MONTECITORIO ALLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE

Dall’aula di Montecitorio alle strade di Acquavena, nel suo Cilento, come portatore della statua della Madonna del Carmine è davvero un attimo: ed Attilio Pierro, deputato della Lega e Vice Sindaco del Comune di Roccagloriosa, non riesce a stare lontano dalle tradizioni e dal territorio nel quale è cresciuto e dal quale tanto ha ricevuto in termini consenso.

Qui #Acquavena Grande partecipazione alla solenne Processione in Onore della Patrona e Celeste Protettrice Maria SS del Carmine. Lo scrive il deputato Attilio Pierro.

Una ricorrenza sentitissima nella nostra comunità che ci vede tutti uniti in un unico abbraccio di fede e speranza, per un futuro di serenità e pace per tutti i popoli del mondo.