VALENTINO GRANT (LEGA): “CONGRESSO REGIONALE ENTRO FINE 2023. EUROPEE ? PRESTO PER PARLARE DI CANDIDATURE”

Valentino Grant, Europarlamentare della Lega e Coordinatore Regionale del partito guidato da Matteo Salvini, conferma che, entro la fine dell’anno in corso, si terrà, in Campania, il congresso regionale del partito.

“Stiamo portando avanti”, sottolinea Grant in un’intervista rilasciata ad un quotidiano di Caserta, “i congressi cittadini, poi ci saranno i provinciali ed, infine, entro la fine dell’anno, il Congresso Regionale della Lega che, per la prima volta, verrà celebrato in Campania”.

Il Coordinatore Regionale della Lega, pero’, guarda anche al prossimo appuntamento con le Europee del 9 giugno del 2024: “Prematuro parlare di candidature, dopo l’estate verranno valutati i diversi profili. Non ci saranno candidature per qualcuno o per qualcosa, ma solo per la crescita del partito”.