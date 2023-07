PADULA. AMATO (FDI): “NOSTRA OPPOSIZIONE FONDAMENTALE PER LAVORI PONTE TANAGRO”

“Finalmente e dopo una interrogazione presentata al Presidente della Provincia da Fratelli d’Italia, oggi sono partiti i lavori per il rifacimento del ponte sul fiume Tanagro, lungo la strada Provinciale 51, nel territorio del Comune di Padula. In qualità di capogruppo di FDI in Consiglio Provinciale, questa mattina, insieme ai dirigenti locali del partito, ho voluto presenziare all’avvio del cantiere che avevamo sollecitato, proprio per la profonda conoscenza del territorio e per le numerose sollecitazioni che ci arrivavano dalla parte meridionale della Provincia.” E’ quanto dichiara il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Provinciale Carmine Amato.

“La partenza dei lavori”, continua l’esponente del partito di Giorgia Meloni, è la conferma che il nostro lavoro di opposizione, sempre rivolto a tutelare gli interessi delle comunità, porta a risultati concreti e tangibili. L’augurio, adesso, è che i lavori vengano eseguiti nei termini previsti dal capitolato di appalto.