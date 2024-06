COMUNALI 2024. IL PD SORRIDE A BARONISSI, CAPACCIO E SARNO: UN CIVICO PER NOCERA SUPERIORE

Chiusa la fase dei ballottaggi, è il momento di stilare un bilancio per i partiti della Provincia di Salerno. Il Partito Democratico sorride per i risultati chiarissimi ottenuti a Capaccio (Franco Alfieri), Baronissi (Anna Petta) e Sarno (Francesco Squillante): tre vittorie schiaccianti al primo turno nei comuni dove, pero’, è bene ricordarlo, il centro sinistra già governava. A Baronissi ed a Sarno, pero’, c’era l’obbligo del ricambio di una classe dirigente, per diverse ragioni obbligata a fermarsi: il Pd della Provincia di Salerno ha dimostrato di avere sempre una soluzione, concreta ed efficace, per proseguire nel governo delle città. E’ andata diversamente a Nocera Superiore dove il Pd, che sosteneva la candidatura di Enrico Bisogno, deve accontentarsi di un simbolico secondo e deve prepararsi, cosa a cui forse non è piu’ abituato, a 5 anni di opposizione con le redini del Comune, saldamente nelle mani del sindaco-civico Gennaro D’Acunzi.

