MONTORO. ANTONELLO CERRATO, L’UOMO DEI RECORD: PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA IN CONSIGLIO COMUNALE

Per Antonello Cerrato quella di ieri è stata una giornata storica: non solo per la vittoria al ballottaggio di Salvatore Carratù, che diventa il nuovo sindaco di Montoro, ma anche per la sua quinta elezione consecutiva all’interno del Consiglio Comunale del centro della Provincia di Avellino. Cerrato, dunque, da piu’ di 20 anni, sempre al servizio della sua comunità, anche con qualche passo indietro, come in occasione delle ultime comunali di Montoro quando, con la sua lista Destinazione Montoro, ha preferito lasciare spazio a Carratù, per mettere insieme la coalizione che gli elettori hanno considerato vincente. Adesso, per Cerrato si aprono le porte della Giunta, con un assessorato di peso e con un ruolo fondamentale all’interno della nuova amministrazione comunale di Montoro.

