IMMA VIETRI (FDI): “DAL GOVERNO MELONI CONFERMA DECONTRIBUZIONE PER LE AZIENDE DEL SUD”

“La proroga di Decontribuzione Sud è un nuovo importante successo del Governo Meloni in Europa. Un ringraziamento, in particolare, al Ministro Raffaele Fitto per lo straordinario lavoro che sta svolgendo in Italia e presso la Commissione Europea per sostenere le imprese e rilanciare sempre di più l’economia e il lavoro nelle regioni meridionali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “La Decontribuzione Sud è una misura legata al Temporary Framework, lo strumento attivato dalla Commissione europea che prevede l’esonero contributivo pari al 30 per cento per le aziende del Mezzogiorno. Era in scadenza il prossimo 30 giugno e, grazie all’impegno del Ministro Fitto, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Questa decisione – sottolinea Vietri – smentisce ancora una volta le tante fake news diffuse a mezzo stampa e sui social dai partiti di opposizione e da qualche governatore del Sud, come quello della Campania De Luca, il quale lo scorso 3 maggio aveva paventato addirittura l’eliminazione della Decontribuzione Sud da parte del Governo nazionale. Un’altra bugia che è stata smentita nuovamente dai fatti” conclude Vietri.

