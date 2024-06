NOCERA SUPERIORE. FDI SPARISCE DAL CONSIGLIO COMUNALE, PARTITO DEMOCRATICO NON PERVENUTO

Lo tsunami D’Acunzi cancella dallo scenario politico di Nocera Superiore i due principali partiti: Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, passa dai tre consiglieri uscenti (Fabbricatore, Pagano ed Amato) a 0, visto che l’unico superstite Carmine Amato per costituire il gruppo in Consiglio ha bisogno di un altro consigliere di opposizione. Peggio ancora il Partito Democratico che deve solo sperare che il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio Enrico Bisogno possa dare vita ad un gruppo consiliare, in ogni caso, riconducibile al Pd. Sparisce, infine, definitivamente dalla scena politica l’ex Sindaco Giovanni Cuofano, per 10 anni considerato l’uomo nuovo della politica dell’Agro, oggi rimasto fuori dal Comune, sia direttamente che per interposta persona.

Share on: WhatsApp