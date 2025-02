COMUNE DI CAPACCIO. I CONSIGLIERI COMUNALI PRONTI ALLE DIMISSIONI PER VOTARE A MAGGIO 2025

C’è un problema di tempistica, oltre che di forma, per le dimissioni presentate, questa mattina, da Franco Alfieri dalla carica di Sindaco di Capaccio: per diventare effettive le dimissioni del Sindaco, con il conseguente decreto di scioglimento del Prefetto di Salerno, hanno bisogno di 20 giorni dalla presentazione. E, a conti fatti, si andrebbe a finire nel mese di Marzo, con la conseguenza di un lungo commissariamento e di un ritorno al voto, nella migliore delle ipotesi, nel 2026. Il problema di forma, invece, riguarda la modalità con la quale Alfieri ha comunicato le proprie dimissioni: mancherebbe, a quanto appreso da Agendapolitica.it, la autentica della firma e, pertanto, la comunicazione è priva di efficacia. A questo punto l’unica soluzione per portare il Comune di Capaccio al voto nella primavera di quest’anno è rappresentata dalle dimissioni di almeno 13 degli attuali consiglieri comunali di Capaccio.

