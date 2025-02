DIMISSIONI ALFIERI, ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “SENSO DI RESPONSABILITA’ ? NON E’ MAI TROPPO TARDI”

“Franco Alfieri rompe la cortina di silenzio che, sulla vicenda, ha avvolto per lungo tempo la generalmente loquace famiglia De Luca e gli esponenti del Pd salernitano e, dopo ben 5 mesi, annuncia le dimissioni, sostenendo di essere finalmente stato “travolto dal senso di responsabilità”. Non è mai troppo tardi. Ora è necessario che, unitamente a chi ha a cuore la propria comunità, si lavori per dare a Capaccio una nuova amministrazione in grado di salvare il comune dal default e di rilanciare una delle località più attrattive dell’intero meridione.”

Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano.

Lavoriamo, inoltre, per liberare Capaccio ed il Cilento da un sistema di potere deplorevole che calpesta il merito, mortifica donne ed uomini liberi, utilizza il ricatto del pane per accrescere il consenso. FORZA ITALIA è in campo con determinazione per il cambiamento.