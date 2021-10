COMUNE DI PELLEZZANO. PUBBLICATO BANDO PER MOBILITA’ INTERNA DEL PERSONALE

Copia integrale degli avvisi con i relativi moduli di domanda di partecipazione al procedimento sono reperibili presso il sito del Comune di Pellezzano: www.comune.pellezzano.sa.it e nella sezione “Amministrazione trasparente”> “Bandi di concorso” > ”Altre procedure di reclutamento in corso”), a cui si invitano gli interessati a prendere visione degli stessi per reperire tutte le informazioni utili alla partecipazione delle selezioni.

Le domande di partecipazione per il collaboratore amministrativo di categoria “B1”dovranno pervenire tassativamente, pena l’inammissibilità entro e non oltre le ore 12:00 del giorno prossimo 28 ottobre, mentre la scadenza per la presentazione delle domande di istruttore di vigilanza/agente di polizia municipale categoria C è prevista per il prossimo 29 ottobre alla stessa ora.