COMUNE DI SARNO. IL BUSTO DI CARLO FALVELLA TORNA NELLA SEDE CITTADINA DI FRATELLI D’ITALIA

Il busto restaurato di Carlo Falvella “torna a casa”: una cerimonia per la memoria e il dialogo civile

Fratelli d’Italia Sarno annuncia con profonda partecipazione che lunedì 16 febbraio, alle ore 19.30, presso il Circolo cittadino di Corso Amendola 87-89, si terrà la cerimonia per il ritorno del busto restaurato di Carlo Falvella.

Sarà un momento di intensa memoria e riflessione civile, un’occasione per rinnovare l’impegno nel custodire la storia, affinché ciò che è stato diventi luce per le generazioni presenti e futuro patrimonio di consapevolezza. Ricordare non è semplice nostalgia: è un atto di responsabilità, un dovere verso la verità storica e verso i valori che fondano la nostra comunità.

Nel solco dei principi democratici e del pluralismo che animano la Repubblica, la commemorazione dedicherà a Carlo Falvella non solo un omaggio, ma anche un invito al confronto tra idee diverse, pilastro indispensabile della vita pubblica e del progresso civile. Coltivare la memoria, oggi più che mai, significa riconoscere la complessità della storia e riaffermare il valore del dialogo, del rispetto reciproco e della libertà democratica.

La serata sarà arricchita da interventi storici e istituzionali, pensati per offrire un momento di approfondimento e riflessione aperto a tutta la cittadinanza.

L’evento si terrà presso la sede di Fratelli d’Italia Sarno, in Corso Amendola 87-89, ed è aperto a iscritti, simpatizzanti e a tutti i cittadini che desiderano condividere un momento di memoria viva e partecipata.

Share on: WhatsApp