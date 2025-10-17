COMUNE DI SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE: “OK DA REGIONE PER FONDI ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO”

Si tratta di un primo finanziamento destinato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, propedeutici al successivo finanziamento dell’intera opera. L’obiettivo è migliorare la viabilità cittadina, eliminando ingorghi e lunghe code di veicoli che si formano ad ogni passaggio dei treni.

Si tratta di un primo finanziamento destinato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, propedeutici al successivo finanziamento dell’intera opera. L’obiettivo è migliorare la viabilità cittadina, eliminando ingorghi e lunghe code di veicoli che si formano ad ogni passaggio dei treni.