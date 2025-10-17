LISTE PD, RINVIATA LA DIREZIONE REGIONALE DI LUNEDI’ 20. RIUNIONI DEI PROVINCIALI

E’ stata rinviata a martedi’ 21 la riunione della Direzione Regionale del Pd della Campania fissata, originariamente, per lunedi’ 20 per discutere delle liste dei candidati alle prossime elezioni Regionali. Un rinvio di 24 ore in attesa che i Coordinamenti Provinciali, compreso quello di Salerno, possano sciogliere le ultime riserve prima dell’approvazione definitiva che, da statuto, compete alla Direzione Regionale del Partito Democratico. La decisione di rinviare di 24 ore la riunione, in parte, ha anche fermato la campagna elettorale di molti candidati e candidate che prima della ufficializzazione non hanno ancora avviato la macchina dell’organizzazione in vista del voto del 23 e del 24 Novembre.

