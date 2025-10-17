LUCIA VUOLO (LEGA): “EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE DEVONO TORNARE AGLI ITALIANI”

“Extraprofitti delle banche? Devono tornare agli italiani! Le banche fanno miliardi grazie all’aumento dei tassi.

Le famiglie, invece, faticano a pagare i mutui. Non è giusto. Gli extraprofitti devono tornare agli italiani, non restare nei conti dei soliti noti. Con la Lega di Matteo Salvini diciamo una cosa chiara: chi guadagna grazie alle difficoltà delle persone deve restituire al Paese.”

E’ quanto dichiara Lucia Vuolo, già europarlamentare, oggi candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista della LEGA.

Quei soldi devono servire per ridurre le rate dei mutui, aiutare imprese e famiglie, e sostenere chi lavora davvero. Io sto dalla parte giusta: dalla parte degli italiani, dei campani, dei salernitani.

Di chi ogni giorno si alza per lavorare, non per speculare.