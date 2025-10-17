IMMA VIETRI (FDI): “DOPO 10 ANNI DI SANITA’ AL COLLASSO DE LUCA HA ANCHE CORAGGIO DI ACCUSARE”

“Sentire Vincenzo De Luca accusare Fratelli d’Italia di falsificazioni è davvero stucchevole. La realtà è che De Luca, dopo dieci anni in cui ha mantenuto per sé la delega alla sanità, ha trasformato il sistema sanitario regionale in un’emergenza quotidiana. Altro che ‘Campania all’avanguardia’: siamo la regione con i peggiori tempi di attesa, ospedali al collasso, pronto soccorso in tilt e personale sanitario allo stremo.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri, replicando alle parole del presidente della Regione. “De Luca parla con la solita arroganza e toni da cabaret politico, ma i numeri lo smentiscono: la Campania è ancora oggi tra le ultime regioni nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con criticità gravissime nella rete dell’emergenza-urgenza, liste d’attesa che costringono migliaia di cittadini a rivolgersi al privato – o a rinunciare a curarsi – e interi territori senza copertura sanitaria adeguata. Una situazione figlia esclusiva delle sue scelte e del suo fallimento. E se qualcuno ha ‘la faccia come il bronzo’ – prosegue Vietri – è proprio chi ha gestito la sanità campana con logiche clientelari e propagandistiche, scaricando ogni responsabilità sul governo Meloni, che tra l’altro è in carica da soli tre anni, rispetto ai dieci in cui De Luca ha avuto le mani libere per cambiare le cose, soprattutto quando al potere c’erano i suoi compagni del Pd. Le dirette Facebook del venerdì di De Luca servono solo a coprire un fallimento evidente. E poi, cosa ne pensa oggi Roberto Fico della sanità campana? Prima di essere investito come candidato presidente del cosiddetto campo largo, è stato tra i più duri critici della gestione De Luca, denunciando pubblicamente sprechi e disservizi. Ora, improvvisamente, tace. Evidentemente anche lui preferisce piegarsi alla logica di potere di De Luca piuttosto che difendere i cittadini campani”. “Fratelli d’Italia non si farà intimidire dai suoi monologhi da attore mancato. Noi stiamo dalla parte dei cittadini e degli operatori sanitari, che ogni giorno combattono in un sistema che De Luca ha contribuito a rendere insostenibile. La sanità campana merita sostegno e verità, non sceneggiate da campagna elettorale”, conclude Vietri.

