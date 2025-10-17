PIERO DE LUCA (PD): “MANOVRA DI BILANCIO PENALIZZA SCUOLA E FAMIGLIE”

Una manovra di galleggiamento che punisce soprattutto la scuola, la formazione e le famiglie”.

Il segretario regionale del Pd, Piero De Luca, intervenuto ad Avellino alla presentazione del saggio di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella, critica la legge di bilancio approvata dal Governo e sugli spunti del libro, “Governare le fragilità”, fa riferimento “ai forti divari territoriali che persistono e si allargano grazie alle politiche del centrodestra”.

“In Campania -ha poi aggiunto- non partiamo da zeo, tutt’altro:

con Roberto Fico non disperderemo il lavoro compiuto negli ultimi dieci anni a cui si aggiungerà il programma ancora più ambizioso del presidente che verrà eletto dalla coalizione di centrosinistra”.

