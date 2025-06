COMUNE DI SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE REPLICA A SIRICA: “FA CONFUSIONE”

“Siamo costretti ancora una volta a constatare come il consigliere Enrico Sirica, più interessato alla passerella mediatica che alla reale risoluzione dei problemi della città, utilizzi ogni occasione utile per screditare l’amministrazione comunale con toni allarmistici, affermazioni parziali e del tutto strumentali.

Ci troviamo di fronte al solito copione: zero contenuti, molte insinuazioni e una narrazione costruita ad arte per disinformare i cittadini. Il consigliere Sirica farebbe bene a ricordare che la trasparenza amministrativa non si ottiene a colpi di comunicati stampa o dichiarazioni pubbliche, ma con il lavoro concreto nelle sedi opportune, che lui stesso troppo spesso diserta o svuota di significato con interventi demagogici e privi di proposte. Se davvero il consigliere avesse a cuore la trasparenza, si sarebbe attivato con responsabilità e spirito di collaborazione, non con accuse generiche e insinuazioni prive di fondamento.

La richiesta di trasparenza sui debiti fuori bilancio non solo è legittima – e nessuno l’ha mai ostacolata – ma è anche oggetto di un lavoro costante e puntuale da parte degli uffici comunali. Il problema è che Sirica, invece di leggere i documenti o attendere le risposte previste per legge, preferisce impugnare il megafono dei comunicati stampa e lanciare allarmi utili solo a soddisfare qualche bisogno di visibilità personale.

Il consigliere parla di “assenza di chiarezza” quando è lui stesso a fare confusione, mescolando responsabilità politiche, tecnicismi contabili e allusioni gratuite. Se davvero ha a cuore i conti del Comune, lo invitiamo a partecipare con spirito costruttivo al lavoro delle Commissioni e a leggere gli atti prodotti, anziché fuggire nel solito vittimismo da opposizione social. La città ha bisogno di risposte e di comportamenti responsabili non di polemiche da campagna elettorale permanente”.