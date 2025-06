UNISA. SONO 5 I CANDIDATI A RETTORE: OGGI SCADUTI I TERMINI PER LE CANDIDATURE

Sono 5 i candidati alla carica di Rettore per la successione, all’interno di Unisa, a Vincenzo Loia: alle 14:00 sono state, infatti, depositate le candidature di Paola Adinolfi, Pietro Campiglia, Virgilio D’Antonio, Alessandra Petrone e Carmine Vecchione. Da oggi, dunque, è ufficialmente aperta la campagna elettorale per l’elezione del nuovo Rettore che avverrà nelle modalità classiche del voto su scheda cartacea, con un calendario già fissato di elezioni, considerato che nei primi tre turni, per la vittoria è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Una circostanza che, al momento, pare quanto meno difficile da realizzarsi, viste le forze in campo ed il numero di candidati che è espressione chiara di un sentimento non certo positivo nei confronti dell’attuale governance dell’Ateneo Salernitano.

Share on: WhatsApp