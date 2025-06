SCAFATI. NASCE IL COMITATO PER LA SALUTE PER SALVARE L’OSPEDALE SCARLATO

Scafati è pronta a una nuova mobilitazione civica per difendere il proprio ospedale. Dopo anni di abbandono istituzionale, silenzi e false promesse, i cittadini vogliono tornare protagonisti. Venerdì 13 giugno alle ore 18:30, presso la Parrocchia San Francesco di Paola, si terrà un’assemblea pubblica che darà vita al Comitato Cittadino per la salute. L’obiettivo sembra essere molto chiaro: ottenere risposte concrete e difendere il diritto a un’assistenza sanitaria adeguata, a partire dal ripristino del pronto soccorso dell’ospedale “Mauro Scarlato”, oggi completamente depotenziato.

Un comitato per vigilare, denunciare e chiedere risposte

Il comitato avrà il compito di vigilare sul rispetto degli impegni presi, denunciare pubblicamente i ritardi e sollecitare soluzioni, anche in vista delle prossime elezioni regionali. I cittadini non sono più disposti ad accettare chi viene a chiedere voti senza portare risposte reali. La partecipazione sarà aperta a tutti, perché la battaglia per l’ospedale riguarda l’intera comunità. In un territorio dove i servizi vengono progressivamente smantellati, Scafati prova a reagire con l’unico strumento possibile: l’unità e la voce collettiva. L’appello degli organizzatori è chiaro: “Scafati non si piega. Scafati reagisce.”