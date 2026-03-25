COMUNE DI SCAFATI. IL CONSIGLIERE COMUNALE VOLLARO ADERISCE A FRATELLI D’ITALIA

l consigliere comunale Giuseppe Vollaro ufficializza la propria adesione al gruppo Fratelli d’Italia all’interno dell’assise di Scafati.
“Accolgo con soddisfazione l’adesione di Vollaro al gruppo di Fratelli d’Italia – dichiara il coordinatore cittadino, l’avvocato Mario Santocchio -. Si tratta di un giovane professionista animato da una sincera e profonda passione per la città di Scafati. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per il nostro percorso politico e per le sfide che ci attendono”.
Vollaro affiancherà il capogruppo Cristoforo Salvati, che esprime a sua volta apprezzamento per l’ingresso del nuovo componente: “Il partito cresce ed è un buon segno per la nostra comunità politica ed umana. L’adesione di Giuseppe Vollaro conferma la capacità di Fratelli d’Italia di attrarre energie positive, competenze e persone motivate a lavorare per il bene della città”.
Con questa nuova adesione, Fratelli d’Italia rafforza ulteriormente la propria presenza istituzionale e il proprio ruolo all’interno dell’amministrazione comunale, rinnovando l’impegno a rappresentare con coerenza e determinazione le esigenze dei cittadini di Scafati.