PAGANI, COMUNALI 2026. FORZA ITALIA ROMPE CON IL CENTRO DESTRA E CANDIDA D’ONOFRIO SINDACO

Forza Italia indica Massimo D’Onofrio come candidato sindaco a Pagani e affida a lui “il compito di costruire una coalizione di centro moderata, in linea con la tradizione politica della città. A darne notizia sono il segretario regionale, Fulvio Martusciello e il segretario provinciale di Salerno, Roberto Celano”. “La candidatura di Massimo D’Onofrio nasce da una scelta costruita sul territorio – affermano – frutto di ascolto e confronto, non di imposizioni. È il profilo giusto per unire l’area moderata e offrire a Pagani una proposta credibile e radicata”. Nel contempo, Pietro Sessa, già candidato alle ultime elezioni regionali, viene nominato vicesegretario provinciale di Salerno. “Con questa nomina – aggiungono Martusciello e Celano – rafforziamo la struttura del partito sul territorio, valorizzando competenze ed energie che hanno già dimostrato impegno e consenso”.

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