CONGRESSO PD IN CAMPANIA, RUOTOLO FRENA GLI ENTUSIASMI: “TEMPI NON SONO MATURI”

“Bisogna mettere mano. Non basta quanto fatto finora. Di certo il Pd campano è ancora commissariato e ci sono situazioni in cui bisogna mettere mano, anche ad Avellino”. Lo ha detto l’eurodeputato Sandro Ruotolo, a margine della presentazione dell’iniziativa “Diamo un calcio alla camorra” alla fondazione Figli in famiglia di San Giovanni a Teduccio. “C’è ancora da rinnovare. Il no a De Luca e la mancata tessera a Oliviero – secondo Ruotolo – non hanno risolto la questione campana. Abbiamo il presidente della Provincia di Salerno che è agli arresti domiciliari, abbiamo sotto indagine Cascone a Caserta. I tempi non sono ancora maturi per il congresso”.

Share on: WhatsApp