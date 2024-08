CONGRESSO PROVINCIALE PD A SALERNO. C’E’ IL NOME DI GIOVANNI COSCIA PER IL DOPO LUCIANO

Per il Congresso Provinciale del Partito Democratico di Salerno spunta il nome di Giovanni Coscia dopo il lungo periodo a guida Vincenzo Luciano. Il nome dell’attuale Presidente dell’ATO Provinciale per i rifiuti è venuto fuori, a Via Manzo, nel corso di alcuni colloqui informali che stanno già coinvolgendo i dirigenti provinciali del Pd, in vista della scadenza congressuale che dovrebbe tenersi entro la fine del 2024.

Coscia, che in passato ha ricoperto i ruoli di Consigliere Comunale a Salerno e di Consigliere Provinciale, da sempre uomo di strettissima osservanza “deluchiana”, rappresenta una continuità rispetto al passato, senza alcun cambiamento traumatico nella linea del Pd di Salerno.

A questo punto si attende solo che venga fissata la data per la celebrazione del Congresso Provinciale del Pd di Salerno.