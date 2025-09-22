CONSIGLIO REGIONALE. ALAIA (ITALIA VIVA): “APPRESO OGGI DI ESSERE INDAGATO”

Cari amici, con la chiarezza che ha sempre contraddistinto il rapporto che ho con ognuno di voi, voglio essere io a comunicarvi di aver appreso stamani di essere interessato da un’inchiesta della magistratura per presunte irregolarità in vicende amministrative. Con grande serenità vi dico che sono del tutto estraneo ai fatti che vengono indicati nel provvedimento a me notificato.

Pertanto, con spirito ampiamente collaborativo, nutro l’auspicio che presto emerga tale mia totale estraneità e, nel contempo, esprimo la massima fiducia nell’operato della magistratura. Ho affidato al mio legale, l’avvocato Benedetto De Maio, il compito di difendere la mia onorabilità in ogni sede e appena avrò contezza degli atti dell’indagine chiederò di essere ascoltato dagli inquirenti.