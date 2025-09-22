REGIONALI IN CAMPANIA. SINDACI IN ATTESA: SERVALLI, SOMMA, FRANZA ASPETTANO LA CONSULTA

Il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli è tutt’altro che fuori dalla competizione elettorale per le prossime regionali del 23 e 24 Novembre. Anzi, insieme ad altri Sindaci della Campania si è fatto promotore di una iniziativa per sollecitare la Corte Costituzionale a fissare, quanto prima, l’udienza per la discussione del ricorso, presentato dal Governo Meloni, contro la Legge Elettorale della Campania che limita la partecipazione dei Sindaci in carica, alla competizione elettorale. Servalli è in buona compagnia: c’è il Sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza ma anche il primo cittadino di Mercato San Severino Antonio Somma, pronto ad affrontare, all’interno della lista di Fratelli d’Italia, la prossima tornata elettorale per le Regionali. Altri sindaci, invece, come Buonajuto (Ercolano) e Zinno (San Giorgio a Cremano) hanno optato per le dimissioni, presentate nelle scorse settimane, per scongiurare ogni rischio ed essere candidati alle Regionali senza alcun rischio di esclusione.

Share on: WhatsApp