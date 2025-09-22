ASSEGNI DI CURA REGIONALI, DOMANI AUDIZIONE IN COMMISSIONE TRASPARENZA

Il dilemma, per tante famiglie, della mancata erogazione degli assegni di cura della Regione Campania, sarà al centro, domani 22 Settembre, a partire dalle 15:00, della riunione della Commissione Trasparenza, guidata dal Presidente Nunzio Carpentieri. L’esponente di Fratelli d’Italia, oltre al Presidente della Regione Campania ed ai membri della Giunta Regionale, ha convocato a Napoli tutti i responsabili dei Piani di Zona e dei Consorzi sociali della Campania per comprendere quali sono le criticità che bloccano, o comunque, rallentano, l’erogazione degli assegni che rappresentano un sostegno fondamentale per tante famiglie della Regione Campania.

Share on: WhatsApp