CONSIGLIO REGIONALE. AURELIO TOMMASETTI (LEGA) ELETTO NUOVO CAPO DELL’OPPOSIZIONE

Senza la partecipazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, questa mattina l’assemblea generale dei Consiglieri Regionali di opposizione ha eletto, quale successore di Stefano Caldoro, il Consigliere Regionale della Lega Aurelio Tommasetti.

“All’esito della riunione svoltasi questa mattina, il consigliere della Lega Aurelio Tommasetti è stato indicato responsabile dell’Opposizione in Consiglio regionale. Si tratta di una scelta, per la quale ringraziamo i consiglieri che lo hanno indicato, che premia un profilo di altissimo spessore, profondo conoscitore delle tematiche del territorio campano. Nello stile della Lega, Aurelio svolgerà la sua funzione a tutela e garanzia dell’intera Opposizione”. Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Severino Nappi, a nome del gruppo.