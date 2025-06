LUNEDI’ 30 GIUGNO TORNA A RIUNIRSI IL CONSIGLIO REGIONALE: ECCO L’ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà lunedì 30 giugno 2025 dalle ore 16 alle ore 19 per l’esame delle proposte di legge “Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2025, n. 2 (Interventi a favore del cicloturismo in Campania)”; “Regolamento recante Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania”. Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 240 del 29 agosto 2024”; “Riconoscimento delle isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte dell’arcipelago campano e dei Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri come zone disagiate”; “Misure per il riordino e l’adeguamento della legislazione”; Delibera di Giunta regionale n. 329 del 10 giugno 2025 “Delibera di Giunta regionale della Campania n. 399 del 25 luglio 2024. Integrazioni”; Delibera di Giunta regionale n. 59 del 12 febbraio 2025 “Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) con finalità turistico ricreative. Proposta di modifica dell’art. 8, comma 4 del PUAD adottato con delibera di Giunta regionale n. 712 del 20 dicembre 2022”; Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 276 del 9 maggio 2025 “Rendiconto della Gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2024”. Inoltre, sono iscritte all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea legislativa campana, le nomine dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria presso il Consiglio regionale della Campania, prosieguo votazioni; del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità; dei componenti (tre membri effettivi e due membri supplenti) nel Collegio dei revisori dei Conti dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, denominata “Campania Turismo”; di un componente nel Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano; infine, l’espressione gradimento sulla nomina del Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Share on: WhatsApp