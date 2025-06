AL COMUNE DI PAGANI ARRIVA LA COMMISSIONE D’INCHIESTA DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Dopo Capaccio Paestum, anche il Comune di Pagani finisce sotto la lente di ingrandimento del Ministero dell’Interno, per alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto, nei mesi scorsi, esponenti dell’amministrazione guidata dal Sindaco Lello De Prisco. Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha, infatti, nominato la Commissione d’Inchiesta che avrà, nei prossimi 3 mesi, il compito di verificare eventuali infiltrazioni all’interno del Comune di Pagani. Una decisione non attesa negli ambienti politici del centro dell’Agro che arriva a poco meno di un anno dall’appuntamento con le elezioni comunali, in programma nella primavera del 2026. La Commissione d’Inchiesta, a partire dai primi giorni della prossima settimana, avvierà tutte le verifiche del caso all’interno dei diversi uffici del Comune di Pagani che, a questo punto, resta con il fiato sospeso in attesa della decisione finale che, all’esito degli accertamenti, verrà proposta dal Ministro dell’Interno e firmata dal Presidente della Repubblica.

