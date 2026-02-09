CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. BANDIERE A MEZZ’ASTA PER IL GIORNO DEL RICORDO VITTIME FOIBE

In occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre ​domani, 10 ​febbraio, il Consiglio ​Regionale della Campania esporrà le bandiere a mezz’asta in segno di memore omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano.

“​Ricordare le foibe e l’esodo giuliano-dalmata – dichiara il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi – significa rendere giustizia a migliaia di italiani vittime di violenze e persecuzioni e costretti ad abbandonare la propria terra. E’ una memoria che, per troppo tempo, è stata rimossa e che, oggi, rappresenta un patrimonio civile da custodire e trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni”.

“Il Consiglio Regionale della Campania si unisce alle commemorazioni nazionali, riaffermando il valore della verità storica, del rifiuto di ogni forma di odio ideologico e della promozione di una cultura fondata sul rispetto dei diritti umani e sulla convivenza pacifica tra i popoli” – aggiunge il vertice dell’assemblea legislativa campana, che conclude: “la memoria non deve mai essere strumento di contrapposizione, ma occasione di riflessione comune, affinché simili tragedie non si ripetano e affinché i valori della democrazia e della pace restino il fondamento della nostra comunità”.