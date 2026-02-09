SAN VALENTINO TORIO. DALLA GIUNTA STRIANESE OK A DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI

La Giunta Comunale di San Valentino Torio, su proposta del Sindaco e delegato al Bilancio, ai Tributi ed alla Programmazione Economica, ha oggi deliberato un atto di indirizzo per il Responsabile Economico e Finanziario, al fine di verificare la possibilita’ di adottare forme di definizione agevolata per le entrate proprie comunali.

In base alle legge di bilancio 2026, i comuni possono prevedere sanatorie su tutte le proprie entrate, con esclusione di quelle affidate alla Agenzia delle Entrate Riscossione, che sono pero’ oggetto della cosiddetta rottamazione quinques disciplinata in chiave nazionale e che dunque non dipende da disposizioni comunali.

L’ iniziativa, che dovra’ culminare nella approvazione di un regolamento di disciplina vero e proprio, va nella direzione di allegerire i carichi tributari per famiglie, imprenditori, commercianti e professionisti che vivono ancora oggi le conseguenze di anni complessi, tra pandemia, inflazione e carichi fiscali e tributari non sempre sostenibili.