ZINZI RESTA COMMISSARIO LEGA A SALERNO. CON LUI RICCA, VUOLO, SANTORO ED ORLOTTI

La Lega rilancia la propria azione a Salerno puntando sulla classe dirigente e su una riorganizzazione territoriale che affiancherà il coordinatore regionale nel ruolo di commissario ad interim.

“Al mio fianco ci saranno i candidati al

Consiglio regionale Dante Santoro, Johnny Ricca e Lucia Vuolo e il sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti: quattro profili individuati come vice commissari provinciali, ciascuno con competenze territoriali ben definite, e supportati dal dirigente nazionale Aurelio Tommasetti. La Lega è pronta ad affrontare questa nuova fase nella Città di Salerno e in tutta la provincia, rafforzando l’ascolto e costruendo con sindaci e amministratori una filiera di buon governo. Vogliamo consolidare la nostra presenza sul territorio e rendere l’azione politica ancora più incisiva e vicina ai cittadini. Con questo nuovo assetto organizzativo compiamo un passo importante in vista delle prossime elezioni amministrative e del congresso provinciale”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine dell’inaugurazione della nuova mensa scolastica dell’Istituto “Gino Rossi Vairo” nel comune di Giungano, alla presenza del sindaco Giuseppe Orlotti.